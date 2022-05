[Fête des Fleurs] Dieppe, 8 mai 2022, Dieppe.

[Fête des Fleurs] Dieppe

2022-05-08 – 2022-05-08

Dieppe Seine-Maritime

À l’occasion du festival Les bon(s) jour(s) de Dieppe, les voies piétonnes deviennent un grand jardin. Retrouvez de nombreux exposants, tels que producteurs, pépiniéristes, horticulteurs…

• Sensibilisation à la protection de l’environnement et pratiques éco-responsables. Ateliers gratuits toute la journée

• Scénographie végétale sur le thème de la biodiversité réalisée par le service des Espaces-verts de la Ville

• Présentation des Dispositifs Ville en faveur de l’environnement. Dispositif Nature en ville, jalonnement, signalisation en faveur de la biodiversité, École îlot nature, Grainothèque…

• Amenez vos sacs et pelles ! Distribution gratuite de paillage

• Troc-plantes

• Petit marché bio et vente de produits issus des circuits courts, avec la participation de la serre citoyenne-Cagettes & Bo’caux

• Prévention des déchets sur le stand de Dieppe-Maritime. Venez découvrir le compostage de

manière ludique en jouant en famille autour d’un jeu plateau et du lombricomposteur d’animation

• Gestion des Déchets sur le stand de Dieppe-Maritime. Besoin d’information sur le Tri ? Envie d’en savoir plus pour trier vos plastiques ? Notre exposition pourra vous éclairer. Une question sur le tri de vos déchets, sur leur valorisation, passez-nous voir

• Buvette et petite restauration proposées par Le Bar’Ouf, (produits locaux)

À midi :

• Inauguration en présence des élus sur le stand Mission du développement durable

• Remise de la labellisation “Charte d’entretien des espaces publics” à la Ville de Dieppe par la Fredon

• Sensibilisation à la protection de l'environnement et…

+33 2 35 06 60 00 https://villededieppe.fr/

Dieppe

