Fête des fleurs Diebolsheim, 8 mai 2022, Diebolsheim.

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08

Diebolsheim Bas-Rhin

Les horticulteurs du secteur vous proposent une vente de géraniums et autres fleurs, découvrez des stands artisanaux. Vous pourrez déguster un repas chaud à midi et des tartes flambées le soir. Buvette et petite restauration tout au long de la journée.

+33 3 88 74 81 90

