2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00

Sarrebourg 57400 Dimanche 8 mai 2022, de 9h00 à 17h00, la place du Marché se couvrira de fleurs ! vous y trouverez tous pour fleurir vos jardinières et votre jardin. La corporation des boulangers sera également présente pour sa traditionnelle fête du pain. Dans les halles du marché, une foire aux livres sera proposée par le Lion’s Club de Sarrebourg. Et pour l’occasion, des commerçants du centre-ville ouvriront leurs portes. Une petite restauration et des pizzas/tartes flambées seront disponibles sur place. Le marché aux fleurs est une manifestation du syndicat d’initiative. si.sarrebourg@gmail.com Sarrebourg

