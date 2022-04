Fête des fleurs: corso fleuri sur le thème “A travers le temps” La Gacilly, 19 juin 2022, La Gacilly.

Fête des fleurs: corso fleuri sur le thème “A travers le temps” La Gacilly

2022-06-19 – 2022-06-19

La Gacilly 56200

La fête des fleurs offre une journée festive. Au cours de l’après-midi, les habitants vous accueillent costumés au milieu de chars fleuris (corso fleuri) qui déambulent dans les rues au rythme de la musique traditionnelle. Départ à 15H au niveau de la salle socio culturelle Artémisia. Défilé de chars fleuris, animations, musiciens, fanfares. Buvettes et scènes mobiles tout le long du circuit. Demi-tour à la Fabrique et retour vers 17h au niveau de la salle Artémisia. Manifestation gratuite et ouverte à tout public.

comitedesfeteslagacilly@gmail.com http://www.comite-des-fetes-la-gacilly.com/

