Fête des fleurs

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 18:00:00

Le samedi 11 juin de 10h à 18h profitez de la fête des fleurs, venez découvrir plusieurs animations dans le centre-ville.

Au programme :

Esplanade de la Résistance :

– Troc plantes

Inscription OBLIGATOIRE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZp_OyboN7UQ-YwbJKn5BhBYL-Ryqoc1oX8_eT9Owxmw3tew/viewform

Place des Halles :

– Marché de pépinières, horticulteurs et fleuristes avec l’organisation d’ateliers Art Floral, rempotage, bouturage, etc…

– Artisans de créateurs locaux autour des senteurs fleuries et herbacées (savons, bougies, création de produits de beauté)

– Bar à fleurs et gourmandises fleuries

– Découverte des plantes médicinales et aromatiques avec atelier cosmétique fleurs et plantes

Place Billard :

– Retrouvez le spectacle de la compagnie Lilou à 15h et 17h45

Des conseils de rempotage, et de bouturage avec l'Atelier d'art floral, des stands de créateurs locaux autour des senteurs fleuries et herbacées (savons, bougies, produits de beauté), un bar à fleurs et gourmandises fleuries, ainsi qu'un atelier cosmétique fleurs et plantes…

contact@vitrines-chartres.com +33 6 40 13 16 01

