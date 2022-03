Fête des fifres Bischwiller, 5 août 2022, Bischwiller.

Fête des fifres Bischwiller

2022-08-05 – 2022-08-05

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

La fête des fifres, ou « Pfifferdaj » en alsacien, est une fête populaire multiséculaire dont les origines remontent au XVIIe siècle. Elle réunit tous les deux ans de nombreux artistes, des compagnies de musiciens et des artisans pendant trois jours au début du mois d’août pour célébrer la musique et les saltimbanques.

Ces jours de fête, totalement gratuits, font place à cette tradition et plus encore : le public, petit et grand, vivra un divertissement à la manière des fêtes baroques européennes pour rappeler le siècle des Lumières, tout en s’attachant à défendre des préoccupations contemporaines à travers la poésie du nouveau cirque et les arts de rue. Marché médiéval, artisans, ateliers de découvertes et animations pour enfants ; jonglage, calligraphie, tours de magie, balades en poney, structures gonflables, ateliers de création, maniement d’armes, théâtre de rue, musique du monde et fanfares sont aussi au programme.

Renseignement auprès de la direction de la culture et de la communication de la Ville au 03 88 53 71 54

+33 3 88 53 99 20

Bischwiller

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Commune de Bischwiller