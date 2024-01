Fête des fifres Bischwiller, vendredi 9 août 2024.

A Bischwiller, la Fête des Fifres, ou « Pfifferdaj » en alsacien, fête populaire multiséculaire dont les origines remontent au XVIIe siècle est de retour du 9 au 11 août 2024 pour fêter la musique et les saltimbanques.

Organisée par la Ville de Bischwiller et l’Office des Sports, de la Culture et des Loisirs (OSCL), les festivités se dérouleront dans le centre-ville et le long de la trame verte.

Ces jours de fête, totalement gratuits, font place à cette tradition et plus encore le public, petit et grand, vivra un divertissement à la manière des fêtes baroques européennes pour rappeler le siècle des Lumières, tout en s’attachant à défendre des préoccupations contemporaines à travers la poésie du nouveau cirque et les arts de rue. Marché médiéval, artisans, ateliers de découvertes et animations pour enfants ; construction de cabanes, calligraphie, balades en poney, structures gonflables, ateliers de création, maniement d’armes, théâtre de rue, musique du monde et fanfares sont aussi au programme.

Pour rendre cette fête inoubliable des spectacles exceptionnels seront proposés vendredi 9 et samedi 10 août :

Spectacle « Le Grand Mire » de la compagnie Deus Ex Machina au Parc du Château. Ce magnifique spectacle aérien pour tout public met en scène une structure subtile et optique autour d’une sphère c’est une histoire de rapport à notre image, celle que reflète le miroir et celle des écrans.

Renseignement auprès de la direction de la culture et de la communication de la Ville au 03 88 53 71 54 et sur fete-des-fifres.alsace

En raison de l’arrêté préfectoral interdisant les feux d’artifices, le feu d’artifice est annulé.0 EUR.

1-9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est oscl@bischwiller.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09 23:00:00



