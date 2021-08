Seuil-d'Argonne Seuil-d'Argonne Meuse, Seuil-d'Argonne FETE DES FAMILLES Seuil-d’Argonne Seuil-d'Argonne Catégories d’évènement: Meuse

Seuil-d'Argonne

FETE DES FAMILLES Seuil-d’Argonne, 28 août 2021, Seuil-d'Argonne. FETE DES FAMILLES 2021-08-28 – 2021-08-29

Seuil-d’Argonne Meuse Seuil-d’Argonne Le 28 et 29 aout c’est la fête à Triaucourt. Ne loupez pas le feu d’artifice le 28 aout au soir. +33 9 75 21 57 39 Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil d’Argonne dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Seuil-d'Argonne Autres Lieu Seuil-d'Argonne Adresse Ville Seuil-d'Argonne lieuville 48.97793#5.05947