Monclar Monclar Lot-et-Garonne, Monclar Fête des familles Monclar Monclar Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monclar

Fête des familles Monclar, 18 septembre 2021, Monclar. Fête des familles 2021-09-18 – 2021-09-18 Site du Magre Centre de loisirs

Monclar Lot-et-Garonne Monclar La Communauté de communes Lot-et-Tolzac organise la “Fête des familles” à l’occasion des 10 ans du Centre de loisirs.

Au programme :

15h – 18h : jeux géants avec le Ludobus, jeux de société avec Guyajeux, structures gonflables, Escape game avec La Brigade d’Animation Ludique, pêche aux canards, chamboul’tout, spectacle “Les chuchotes en caravane” de la Compagnie Chuchoconto

18h30 : Apéritif offert par la Communauté de communes

19h30 : Marché gourmand avec les producteurs locaux et animation musicale avec le Duo Jeanne & Jo

21h30 : Feu d’artifice Pensez à amener vos couverts pour le marché gourmand.

Pass sanitaire obligatoire. La Communauté de communes Lot-et-Tolzac organise la “Fête des familles” à l’occasion des 10 ans du Centre de loisirs.

Au programme : stands de jeux gratuits, apéritif offert, marché gourmand en musique, feu d’artifice.

Pensez à amener vos couverts pour le marché gourmand.

Pass sanitaire ! +33 5 53 84 82 48 La Communauté de communes Lot-et-Tolzac organise la “Fête des familles” à l’occasion des 10 ans du Centre de loisirs.

Au programme :

15h – 18h : jeux géants avec le Ludobus, jeux de société avec Guyajeux, structures gonflables, Escape game avec La Brigade d’Animation Ludique, pêche aux canards, chamboul’tout, spectacle “Les chuchotes en caravane” de la Compagnie Chuchoconto

18h30 : Apéritif offert par la Communauté de communes

19h30 : Marché gourmand avec les producteurs locaux et animation musicale avec le Duo Jeanne & Jo

21h30 : Feu d’artifice Pensez à amener vos couverts pour le marché gourmand.

Pass sanitaire obligatoire. CCLT dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monclar Autres Lieu Monclar Adresse Site du Magre Centre de loisirs Ville Monclar lieuville 44.43694#0.53602