Gavaudun Gavaudun Gavaudun, Lot-et-Garonne Fête des familles Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Lot-et-Garonne

Fête des familles Gavaudun, 21 août 2021, Gavaudun. Fête des familles 2021-08-21 14:00:00 – 2021-08-21 22:00:00

Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun EUR 15 15 Stand d’archerie de 14h à 18h30, visite du château de 14h à 19h, land art et éveil musical de 16h à 18h, compagnie mandalas spectacle à jongler de rire à 20h30.

Banquet médiéval sur réservation. Stand d’archerie de 14h à 18h30, visite du château de 14h à 19h, land art et éveil musical de 16h à 18h, compagnie mandalas spectacle à jongler de rire à 20h30.

Banquet médiéval sur réservation. +33 6 44 39 50 07 Stand d’archerie de 14h à 18h30, visite du château de 14h à 19h, land art et éveil musical de 16h à 18h, compagnie mandalas spectacle à jongler de rire à 20h30.

Banquet médiéval sur réservation. ©lafamillecagrandit dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT Coeur de Bastides SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Gavaudun, Lot-et-Garonne Autres Lieu Gavaudun Adresse Ville Gavaudun lieuville 44.56021#0.88826