Expo-Vente RecycoLaure (cadeaux Recyclage Créatif/Upcycling) Fête des Etangs, 10 juin 2023, Saclay.

Rendez-vous samedi 10 juin 2023 entre les 2 étangs de Saclay pour une expo-vente RecycoLaure (il y en a pas souvent, c’est aussi pour ça qu’il faut venir ! )

Les boucles d’oreille en capsule de café pourront être fabriquées sous vos yeux

Vous pouvez aussi commander à l’avance sur www.recycolaure.com (onglet boutique) des objets qui seront personnalisés et livrés gratuitement à l’expo-vente

Pour des idées cadeaux et des idées détente en mode fait-main/éco-responsable/local/original.

Vous pouvez aussi commander sur place des objets qui seront réalisés, et envoyés ou livrés gratuitement à Massy et communes limitrophes.

Vous pourrez profiter de toute l’atmosphère festive autour de la Fête des Etangs

Fête des Etangs Saclay, RD 446, route des étangs (entre les 2 étangs) Saclay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Upcycling cadeaux

