Fête des estives Plagnet CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

2022-07-10 10:00:00

programme en cours d'élaboration

Toute la journée marché artisanal

Démonstrations :

– du gâteau à la broche

– de la tonte des moutons

– des vieux métiers

