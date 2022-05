« Fête des estivants »

« Fête des estivants », 5 août 2022, . « Fête des estivants »

2022-08-05 – 2022-08-07 EUR Vendredi Apéro concerts Samedi Concerts dans le village Dimanche Déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, thé dansant, repas dansant avec orchestre 3 jours de fête dans le village d’Arvieu le premier week-end du mois d’août. Apéro, Concerts, repas, jeux divers au programme, en cours de finalisation. +33 6 75 32 73 88 Vendredi Apéro concerts Samedi Concerts dans le village Dimanche Déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, thé dansant, repas dansant avec orchestre OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville