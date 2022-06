Fête des escargots La Rivière-Drugeon, 17 juin 2022, La Rivière-Drugeon.

Fête des escargots La Rivière-Drugeon

2022-06-17 – 2022-06-17

La Rivière-Drugeon 25560 La Rivière-Drugeon

Organisé par l'association « Le Foyer ».

Vendredi : 20h, dégustation et danses des enfants du village ; 20h30, bal musette avec Emilien Roy & co ; 23h30, concert des Spiders ; 1h30, bal avec DJ Didich.

Samedi : 23h30, Hapiness ; 1h, Let Dzur ; 3h, DJ Tanguy.

Dimanche : 11h30, apéritif-concert avec la clique de Bonnevaux ; 12h, dégustation et concert accordéon ; 14h, animations gratuites (initation arts plastiques, manèges…) ; 15h, spectacle de magie ; 16h, grand tiercé des escargots ; 17h, concert avec le sosie de Joe Dassin ; 18h30, specatcle cabaret « Paris la belle » ; 19h, dégustation ; 21h, bal avec Kash.

Buffet et buvette sur place.

Se renseigner pour les tarifs.

fete.escargots@gmail.com

La Rivière-Drugeon

