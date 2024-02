Fête des escargots Le bourg Cersot, dimanche 30 juin 2024.

Après son retour triomphant, la fête des escargots à Cersot est de retour pour une nouvelle édition encore plus époustouflante !

Cette année découvrez de nouvelles activités pour les petits et les grands qui promettent une ambiance de folie.

Notez des maintenant cette date dans vos agendas et préparez vous à vivre des moments inoubliables.

Organisée par la FAC (formidable association cersotine)

MIDI & SOIR dès 11H30

Buvette / Repas / Musique / Jeux. EUR.

Le bourg Lavoir

Cersot 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fac.cersot@gmail.com

