Fête des épicu’rions Place d’armes Rions, samedi 29 juin 2024.

Fête des épicu’rions Place d’armes Rions Gironde

Fête annuelle des Epicu’Rions, associations des vignerons de Rions.

Cette 4ème édition se déroulera dans le parc du Château Salins, situé au coeur du village de Rions.

Cet événement combine la gastronomie et le vin comme vous ne l’avez jamais vu! Venez déguster des produits et des vins locaux, des cocktails et ressentir l’ambiance unique de notre village. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Place d’armes Château Salins

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesepicurions@gmail.com

L’événement Fête des épicu’rions Rions a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Cadillac-Podensac