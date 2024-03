FETE DES ENFANTS Sarreguemines, lundi 1 avril 2024.

FETE DES ENFANTS Sarreguemines Moselle

Lundi

Au programme :

la traditionnelle pêche aux poissons dans le ruisseau, un « cherche et trouve » grandeur nature, un parcours sportif, un atelier de peinture sur céramique, un atelier de jardinage, un jeux d’enquête au musée, pleins de jeux… sans oublier des crêpes, gaufres et autres gourmandises !

Ne manquez surtout pas à 14h30 et 16h30 l’Apérobic de Vladimir !

Veronique et Davina n’ont plus de secrets pour lui, Jane Fonda lui a enseigne l’Art de l’Aerobic à L’Os Angelee dans les 80’s Vladimir Spoutnik arrive spécialement de Miami à Strasbourg Beach pour toi ce matin. Laisse-toi tenter par ce cours de fitness hors du commun, enfle ton justaucorps et n’oublie pas ton tapis de sol !

Et pour démarrer la seance, entonnons en cœur cet hymne des Charlots, toujours au Top de la Hype c’est l’aperobic ! à elle la gym, à moi l’tonic !

Tout public, durée 35 à 45min

Inscription à museum@mairie-sarreguemines.fr (dans la limite des places disponibles)

Enfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

125 avenue de la Blies

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est museum@mairie-sarreguemines.fr

L’événement FETE DES ENFANTS Sarreguemines a été mis à jour le 2024-03-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES