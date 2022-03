FETE DES ENFANTS Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines pêche aux poissons dans le ruisseau, ateliers et jeux pour se dégourdir les jambes et la tête. Et bien d’autres activités … jardindesfaienciers@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 28 87 http://www.sarreguemines-museum.eu/ Cindy Turpin

