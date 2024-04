Fête des enfants Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray, dimanche 23 juin 2024.

Fête des enfants Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

La ville d’Arc-lès-Gray offre un après-midi de joies et de rires à tous les enfants.

Animations, jeux, ateliers pédagogiques et spectacles gratuits. Tout public.

Entrée et animations gratuites. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:00:00

fin : 2024-06-23

Rue Louis Chauveau Halle PERREY

Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté communication@arc-les-gray.com

L’événement Fête des enfants Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY