du samedi 7 mai au mardi 24 mai à Jardin des dunes 56680 Plouhinec

Le Conseil municipal des enfants de #Plouhinec organise la nouvelle édition de la Fête des enfants le samedi 07 mai 2022 au Jardin des dunes, dans le bourg. Au programme ! Et quel programme ! ? Concert de “Bass tong” : percussions avec des tuyaux et des tongs…et ateliers de fabrication d’instruments insolites ? Atelier chants/comptines pour les 0-3 ans ? promenade en calèche avec les Attelages de la Ria ? Grand jeu “chasse aux Pokémon” ? Stand de l’Observatoire du plancton ? Châteaux gonflables ? Contes ? Goûter offert par la municipalité ? Boite photomaton avec spectacle et photos surprises ? Atelier jeux de société avec l’Association les 4 vents ✏ Panneau d’expression de dessin libre ??‍♂Scène ouverte aux talents de la commune

Le Conseil municipal des enfants de Plouhinec sud Morbihan organise la nouvelle édition de la Fête des enfants le samedi 07 mai 2022 au Jardin des dunes, dans le bourg.

