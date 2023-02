Fête des Effets Mer Rue du Port, 17 juin 2023, Lanton .

Fête des Effets Mer

Esplanade et Port de Cassy Rue du Port Lanton Gironde Rue du Port Esplanade et Port de Cassy

2023-06-17 – 2023-06-17

Évènement organisé par l’ensemble des Clubs et Associations de Nautisme de Lanton avec l’aide du Comité des Fêtes.

Stands des associations ou partenaires commerciaux, et animations sur l’eau: stand up paddle, canoë, régates, balades en plate sur le bassin, kitesurf, pirogues hawaïennes , les bateaux à rames avec les Elles du Bassin …. et bien d’autres.

Points de restauration ( produits de la mer, huitres …) et buvettes sur place

Plus d’informations et détails à venir

+33 5 56 03 86 00

@fête des effets mer

