Herbignac Pré Grasseur 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Fête des écoles publiques Pré Grasseur 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Fête des écoles publiques Pré Grasseur 44410 Herbignac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Herbignac. Fête des écoles publiques

Pré Grasseur 44410 Herbignac, le samedi 26 juin à 09:00

L’amicale des écoles publiques organise la fête des écoles au Pré Grasseur. L’amicale des écoles publiques organise la fête des écoles au Pré Grasseur. Pré Grasseur 44410 Herbignac Pré Grasseur 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Pré Grasseur 44410 Herbignac Adresse Pré Grasseur 44410 Herbignac Ville Herbignac