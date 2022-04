FÊTE DES ÉCLUSES

2022-07-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-16 23:00:00 23:00:00 Venez découvrir et re découvrir les Ecluses de Fonseranes au travers d’une soirée qui mettra à l’honneur cet ouvrage majeur.

Des animations seront proposées pour les enfants. Pour les adultes, dégustations de vins et de bières de chez nous ainsi que Food Trucks locaux. Ambiance musicale live tout au long de la soirée. De 17h à 23h venez découvrir les écluses de Fonséranes et participez aux ateliers. Seul, en famille ou entre amis, il y aura des animations et des ateliers pour tous! Venez découvrir et re découvrir les Ecluses de Fonseranes au travers d’une soirée qui mettra à l’honneur cet ouvrage majeur.

