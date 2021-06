Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Fête des Ebihens – Fête bretonne Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d'Armor

Fête des Ebihens – Fête bretonne
18 août 2021

C'est un moment attendu par les habitants comme par les touristes, une fête pour célébrer cet archipel qui ponctue la presqu'île. A partir de 19h, fête bretonne (danse, musique, galettes-saucisses, jeux bretons), suivie d'une randonnée de nuit vers l'île des Ebihens, retour à la nuit tombée à la lumière des flambeaux. Ces informations sont encore en attente de confirmation par la préfecture. Gratuit.

+33 2 96 27 77 99

