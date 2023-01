Fête des Ebihens et randonnée de nuit Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Fête des Ebihens et randonnée de nuit
Pointe du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor
2023-08-11 20:00:00

2023-08-11 20:00:00 – 2023-08-11 Saint-Jacut-de-la-Mer

Côtes-d’Armor Randonnée de nuit aux flambeaux vers les Ebihens : Départ vers 21h – Retour vers 23h/23h30

Munissez-vous de chaussures adaptées, d’un coupe-vent, d’une bouteille d’eau.

Organisée au profit de l’école primaire de St Jacut.

Rdv à partir de 20h à la Pointe du Chevet parentsdeleves2stjacut@gmail.com Saint-Jacut-de-la-Mer

