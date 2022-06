Fête des Droits de l’Enfant – Flo Delavega, 26 juin 2022, .

Fête des Droits de l’Enfant – Flo Delavega

2022-06-26 – 2022-06-26

20 20 « En scène pour mes droits » présente le spectacle musical inédit « Un Train pour La Vie » avec pour Parrain de la manifestation le chanteur Flo Delavega (Frerot Delavega) qui offrira pour l’occasion à l’association, la deuxième partie du spectacle, les enfants monteront sur scène, avec toute la fougue et la motivation dont ils font preuve dans les Ateliers et présenteront un set de titres tirés de la grande variété française, illustrant, le droit à grandir dans un environnement propre et sain.



« On est vivant » de Thierry De Cara, Parrain de l’association « Les Arts et l’Enfant », ouvrira et fermera ce spectacle et rappellera au public l’engagement incontournable des adultes envers les enfants.



