Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe EUR 3 Programme complet disponible ultérieurement. Spectacle de fin d’année des élèves de l’école de cirque Mimulus ! administation-mimulus@orange.fr +33 6 12 69 84 51 https://www.mimulus.fr/ Programme complet disponible ultérieurement. Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe

