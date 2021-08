Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance Côtes-d'Armor, Langrolay-sur-Rance Fête des doris en vallée de la Rance Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langrolay-sur-Rance Côtes d’Armor Langrolay-sur-Rance La Rance maritime accueille de nombreux doris qui navigueront d’une rive à l’autre de la Rance et de cales en cales, tout au long de la journée. Aller les voir passer le long du rivage et accoster les cales et grèves est toujours un spectacle haut en couleurs. Le doris est une embarcation emblématique de la Rance : utilisée pour la pêche à la morue à Terre-Neuve, ces sortes de barques en bois maniées à l’aviron “finissaient” leur carrière en Rance, pour la petit pêche notamment. +33 2 99 48 34 53 La Rance maritime accueille de nombreux doris qui navigueront d’une rive à l’autre de la Rance et de cales en cales, tout au long de la journée. Aller les voir passer le long du rivage et accoster les cales et grèves est toujours un spectacle haut en couleurs. Le doris est une embarcation emblématique de la Rance : utilisée pour la pêche à la morue à Terre-Neuve, ces sortes de barques en bois maniées à l’aviron “finissaient” leur carrière en Rance, pour la petit pêche notamment. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

