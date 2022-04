Fête des Doris – De cale en cale Saint-Malo, 27 août 2022, Saint-Malo.

Fête des Doris – De cale en cale Saint-Malo

2022-08-27 – 2022-08-28

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Fête maritime haute en couleurs et conviviale qui rassemble chaque année une flotte d’une centaine de doris qui navigue de cale en cale et relie les 2 rives de La Rance tout au long du week-end. On y retrouve aussi des yoles de mer, des vieux gréements, tous passionnés par l’histoire des Terre-Neuvas.

Cette manifestation a pour ambition de rassembler autour de la Rance les amoureux de navigation, d’histoire et de patrimoine.

La Fête des doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de la Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de La Rance, de Saint-Malo et Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud.

ingenierie@saint-malo-tourisme.com +33 2 99 48 34 53

Fête maritime haute en couleurs et conviviale qui rassemble chaque année une flotte d’une centaine de doris qui navigue de cale en cale et relie les 2 rives de La Rance tout au long du week-end. On y retrouve aussi des yoles de mer, des vieux gréements, tous passionnés par l’histoire des Terre-Neuvas.

Cette manifestation a pour ambition de rassembler autour de la Rance les amoureux de navigation, d’histoire et de patrimoine.

La Fête des doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de la Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de La Rance, de Saint-Malo et Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud.

Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-04-13 par