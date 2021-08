Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Fête des Doris, de cale en cale Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pour les participants de la fête des Doris. Départ de Plouër-sur-Rance à 8h30, vers le Montmarin à 15h30 pour une arrivée à la Richardais à 17h. Organisée par l'association pour le développement de la vallée de la Rance. La fête des Doris aura pour thème les vikings. Un concours de costume est organisé pour les participants. Les participants découvriront les bords de Rance sur la journée du samedi 28 août à bord de Doris ou d'embarcations en bois avec des rames. Informations et réservation auprès du SPL Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel. Samedi 28 août 2021 – Vallée de la Rance ingenierie@saint-malo-tourisme.com +33 2 99 48 34 53

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Ville Pleurtuit lieuville 48.58624#-1.9927