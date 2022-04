Fête des cultures Saint-Martial-d’Albarède, 14 mai 2022, Saint-Martial-d'Albarède.

Fête des cultures Place du 11 novembre Mairie Saint-Martial-d’Albarède

2022-05-14 – 2022-05-14 Place du 11 novembre Mairie

Saint-Martial-d’Albarède Dordogne Saint-Martial-d’Albarède

Journée d’animation autour de la nature, de l’environnement, du fleurissement dans ses aspects pratiques (ventes et échanges de plantes ) mais aussi culturels (expositions, conférences, concert, livres) en cohérence avec d’autres actions menées sur la commune et par la CCILAP. Jeux traditionnels pour les enfants.

10h : accueil expositions

11h : inauguration de la grainothèque

15h : conférence Michel Deromme (Ciel étoilé)

16h : conférence Mille et une abeilles

17h : causerie-dédicace de Jean Mottet (Pour l’arbre et pour l’oiseau, une épopée écologique)

20h30 : concert « Bal Trad » avec Amaury Le Barde

Le soir, concert « Bal Trad » avec Amaury Le Barde.

+33 6 32 75 27 70

comité des fêtes albarèdien

