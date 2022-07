Fête des crêpes de Carlux Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

2022-08-20 – 2022-08-21

Fête traditionnelle de Carlux Animations médiévales, crêpes en continu, course d'ânes, feu d'artifice le dimanche soir sur le château.

