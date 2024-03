Fête des crêpes à Aubas Aubas, lundi 1 avril 2024.

Fête des crêpes à Aubas Aubas Dordogne

Venez profiter des animations proposées pour ce lundi de pâques

– Vide grenier dans le village (2€ le mètre pour les exposants)

– Concours de pétanque en doublette à 14h30

– Chasse aux oeufs pour les enfants (de 10h à 12h et de 14h à 15h) et surprise toute la journée.

– Et bien sûr des crêpes.

Buvette, grillades. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 08:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Dans le village

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête des crêpes à Aubas Aubas a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère