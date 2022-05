Fête des Courses Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête des Courses Rue de Saint-Laurent Hippodrome de la Baie Yffiniac

2022-05-26

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac La Fête des courses est un village pour enfants allant d’hippodrome en hippodrome où les plus jeunes peuvent s’amuser dans les différentes animations : Barbe à Papa, maquillage, structure gonflable, baptême poney, jeu de kermesse, pleins de cadeaux grâce au jeu “Que le meilleur gagne !”

