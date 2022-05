FÊTE DES COULEURS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FÊTE DES COULEURS
Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse

2022-06-11

Toulouse Haute-Garonne Lors de ce moment festif, vous pourrez retrouver une friperie solidaire, des informations sur les actions du Secours populaire français, ainsi que de nombreux stands autour de l’interculturalité et de la solidarité internationale.

Le Secours populaire français Haute-Garonne célébrera la solidarité, l'interculturalité et le vivre-ensemble lors de la Fête des Couleurs !
contact@spf31.org

Une scène sera animée la journée et accueillera le soir un concert solidaire. Tout au long de la journée, un stand de restaurations et de boissons sera à votre disposition.

