2022-08-21 07:30:00 – 2022-08-21 18:00:00

La Mothe-Saint-Héray 79800 Fête des couleurs Fête des couleurs : Concours de peintres amateurs

Concurrents : Inscriptions de 7h30 à 10h au Moulin l’Abbé. Visiteurs : les artistes dessinent ou peignent dans les rues jusqu’à 16h.

Possibilité d’achat des œuvres à proclamation des prix à 18h à l’orangerie.

Dimanche 21 août

Accès libre et gratuit pour les visiteurs Mairie

