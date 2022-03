FÊTE DES COULEURS : HOLI Toulouse, 20 mars 2022, Toulouse.

FÊTE DES COULEURS : HOLI

2022-03-20 – 2022-03-20 JARDIN DU MUSEE GEORGES-LABIT 17 rue du Japon

Toulouse Haute-Garonne

Participez à une explosion de couleurs et de joie dans le jardin du musée Georges-Labit !

Holi est l’une des plus grandes fêtes indiennes. Elle célèbre l’arrivée du printemps, dans une ambiance

festive de chants, de danses et de musiques, sans oublier le traditionnel lâcher de couleurs sur les participants.

En plein cœur de Toulouse, le public est convié à prendre part à ce festival de printemps autour de spectacles participatif et de stands indiens.

Avec les Portes de l’Inde.

HOLI, la fête des couleurs est un festival de bien-être !

communication.georgeslabit@culture.toulouse.fr +33 5 31 22 99 80 http://www.museegeorgeslabit.fr/

