Fête des Costes-Rouge

2022-05-07 – 2022-05-08 

SAMEDI 7 MAI 2022
15h : Spectacle de magie pour les enfants, dans la salle de la Maison des Associations.

DIMANCHE 8 MAI 2022
8h, dans cette même salle, par un déjeuner salé tripous ou tête de veau, et /ou par un petit déjeuner sucré avec café et viennoiseries. Petit déjeuner salé : 12€ / Petit déjeuner sucré : 4€, pas de réservation nécessaire.

De 8h à 18h : Brocante – Vide grenier, située entre au complexe des Albatros, à proximité immédiate et la Maison des Associations. Inscriptions jusqu'au 05 mai, au 05 65 78 29 05 durant les heures des repas.

15h à 19h30 : Le traditionnel thé dansant avec l'orchestre de Sylvie NAUGES, viendra clôturer le week-end. Entrée 5€.

BUVETTE

Les Costes-Rouges vous accueille, pour sa grande fête annuelle le week-end du 7 et 8 mai 2022.

+33 5 65 77 25 42

