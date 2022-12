Fête des coquillages aux Laurons Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Plateau de coquillages, huîtres, oursins, soupe de poissons…Mais aussi quelques grillades pour les amateurs de viande.

Organisée par le Comité d’Intérêt de Quartier des Laurons et la Sociéré nautiques des Laurons.



Cette belle journée festive organisée par les bénévoles des 2 associations vous permettra de déguster le meilleur des produits de la mer.

Venez en famille, il y aura aussi quelque chose pour ceux qui n’aiment pas les coquillages. La fête des coquillages revient aux Laurons !

Pour cette 25ème édition la SNL et le CIQ des Laurons vous retrouvent après le COVID et la tempête 2020.

Ambiance, convivialité, qualité. ciqlaurons@free.fr +33 6 70 57 38 44 http://lequartierdeslaurons-martigues.e-monsite.com/ Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues

