Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône, Villefranche-sur-Saône Fête des conscrits – Retraite aux flambeaux Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Fête des conscrits – Retraite aux flambeaux Villefranche-sur-Saône, 1 octobre 2021, Villefranche-sur-Saône. Fête des conscrits – Retraite aux flambeaux 2021-10-01 – 2021-10-01

Villefranche-sur-Saône Rhône Retraite aux flambeaux sur le thème du carnaval.

Itinéraire : rue Nationale, rue des fossés, rue Claude Bernard, rue Roncevaux, rue Nationale, rue de la Sous-Préfecture, rue de la Barmondière, rue de la Paix, parvis de l’Hôtel de ville. interclasse0@gmail.com http://www.interclassegenerale-villefranche-69.org/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.98947#4.71871