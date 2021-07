Fête des ConfluenceS Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, 19 septembre 2021, Goyrans.

Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Rendez-vous annuel immanquable Les associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature En Occitanie, en partenariat avec la Mairie de Goyrans, organisent la 8e édition de la Fête des ConfluenceS. Ce sera l’occasion de fêter la Réserve. Le rendez-vous est fixé au dimanche 19 septembre de 10h à 18h sur la Place des Marronniers de Goyrans. Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs du territoire qui participent au quotidien à la préservation des patrimoines naturel et culturel de la Confluence de la Garonne et de l’Ariège. Ce rendez-vous annuel permet également de valoriser et faire découvrir les initiatives citoyennes et associatives présentes sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale, tout en profitant d’un moment festif et convivial autour d’un village avec de nombreuses animations pour tous les publics. ### Lumière sur la Nuit ! À la tombée de la nuit, tout un petit monde s’éveille et s’active ! Depuis quelques années, de nombreuses associations sensibilisent les collectivités, les commerçants et les citoyens sur les effets négatifs de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Des actions sont aujourd’hui mises en place sur nos territoires pour que toute cette « trame noire » reprenne ses fonctions (corridors de déplacement, réservoirs de biodiversité…). Cette 8e édition mettra la lumière sur la Nuit ! ### Un programme riche * **Village associatif :** sorties nature, ateliers et conférences… De nombreuses associations et experts proposeront des animations, des conférences et des balades sur ce thème. Petits et grands pourront également apprendre en s’amusant, en participant à des ateliers ludiques autour de la biodiversité. * **Librairie éphémère** La librairie L’Ouï-Lire sera présente pour proposer une sélection d’ouvrages à découvrir. Les illustratrices Séverine Duchesne et Juliette Vallery proposeront également des ateliers, des lectures et des séances de dédicaces au cours de la journée. * **Espace de restauration** Tout au long de la journée, vous pourrez faire une pause et découvrir les produits (glaces artisanales et café) de l’Ape Dolce, déguster les crêpes de la Bicy’crêpe ou vous restaurer avec les mets de la Gourmandise de Paul ! * **Spectacles et moments conviviaux et familiaux** À l’issue des discours officiels, l’association ConfluenceS offrira un vin d’honneur à tous les participants présents accompagné par un groupe musical. Nous conclurons la journée en proposant un spectacle tout public après un goûter pour les enfants. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour vous joindre à la Fête !

Ouvert à tous

Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège 31120, Goyrans Goyrans Haute-Garonne



