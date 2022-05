FÊTE DES COMMUNAUTÉS – 42E ÉDITION Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Après deux années suspendues, la Ville célèbre le retour de la Fête des communautés, manifestation hérouvillaise emblématique. Rendez-vous au domaine de Beauregard le dimanche 22 mai !La 42e édition composera avec les repères traditionnels de la fête et des nouveautés. Près de 80 nationalités seront au domaine de Beauregard pour promouvoir la diversité culturelle qui caractérise la richesse de la ville d’Hérouville Saint-Clair.

Programme complet à retrouver sur le site de la ville.

