2022-07-08 – 2022-07-08 Fête des Communautés, le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 19h, place Castelvielh.

Venez découvrir les cultures et saveurs du Monde.

Bal populaire : DJ Frédéric DION Fête des Communautés, le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 19h, place Castelvielh.

Bal populaire : DJ Frédéric DION

