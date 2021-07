Fête des Commerçants et Artisans de Lavardac Lavardac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lavardac.

Fête des Commerçants et Artisans de Lavardac 2021-07-13 16:00:00 – 2021-07-13 21:00:00

Lavardac Lot-et-Garonne Lavardac

Les Commerçants et Artisans de Lavardac & la Mairie de Lavardac organisent le mardi 13 juillet une grande journée festive :

– 14h à 16h à la bibliothèque et de 17h à 19h sous la halle, rue Gambetta : les Petits curieux découvrent le Lot-et-Garonne. Venez vous amuser entre amis ou en famille. Sur inscription au 05.53.97.31.57 ou bibliotheque@ville-lavardac.fr pour le jeu en équipe de 14h à 16h à la bibliothèque, de 17h à 19h sans inscription préalable.

– 16h à 21h : fête des commerçants et artisans avec stands et restauration sur place.

– à partir de 20h, place de l’église : bal.

– 23h au pied de la Baïse : le feu d’artifice.

Artisans et commerçants de Lavardac & Mairie de Lavardac

