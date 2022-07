Fête des commerçants et artisans de Lavardac et feu d’artifice Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Fête des commerçants et artisans de Lavardac et feu d’artifice Lavardac, 13 juillet 2022, Lavardac. Fête des commerçants et artisans de Lavardac et feu d’artifice

Lavardac Lot-et-Garonne

2022-07-13 – 2022-07-13 Lavardac

Lot-et-Garonne Lavardac Animation avec tombola le mercredi matin au marché.

Stands devant les commerces et rue Gambette.

Repas avec DJ rue Gambetta avec le Café des Sports, Pizza Buffet et Dix 10 Pizza

Feu d’artifice à 23h à la Cale. Animation avec tombola le mercredi matin au marché.

Stands devant les commerces et rue Gambette.

Repas avec DJ rue Gambetta avec le Café des Sports, Pizza Buffet et Dix 10 Pizza

Feu d’artifice à 23h à la Cale. +33 5 53 97 41 51 Animation avec tombola le mercredi matin au marché.

Stands devant les commerces et rue Gambette.

Repas avec DJ rue Gambetta avec le Café des Sports, Pizza Buffet et Dix 10 Pizza

Feu d’artifice à 23h à la Cale. Ville de Lavardac

Lavardac

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lavardac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lavardac Adresse Lavardac Lot-et-Garonne Ville Lavardac lieuville Lavardac Departement Lot-et-Garonne

Lavardac Lavardac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavardac/

Fête des commerçants et artisans de Lavardac et feu d’artifice Lavardac 2022-07-13 was last modified: by Fête des commerçants et artisans de Lavardac et feu d’artifice Lavardac Lavardac 13 juillet 2022 Lavardac, Lot-et-Garonne

Lavardac Lot-et-Garonne