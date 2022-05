Fête des Clos Chartres, 29 mai 2022, Chartres.

Fête des Clos Chartres

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 17:00:00 17:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres

Organisée avec le Conseil citoyen des Clos, la fête regroupe des stands d’associations du quartier, la Régie des 3R, Chartres horizon, le Conseil citoyen des Clos ou la Résidence jeunes actifs. Vous y attendent une expo photo, des stands de calligraphie, maquillage et cirque, une dégustation de plats antillais, des démonstrations d’associations de danse, sportives ou d’aviation et même un simulateur de conduite automobile. Vous y trouverez également un coin jeux pour enfants, une buvette et petite restauration et vous pourrez participer à une tombola.

Dimanche 29 mai de 10h00 à 17h00 à la Maison Pour Tous des Petits-Clos à Chartres : Fête des Clos.

+33 2 37 23 40 00

pexels

Chartres

dernière mise à jour : 2022-05-12 par