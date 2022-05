Fête des classes et 2ème festival des bandas + concert “Le condor” Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

Fête des classes et 2ème festival des bandas + concert “Le condor” Saint-Rambert-d’Albon, 11 juin 2022, Saint-Rambert-d'Albon. Fête des classes et 2ème festival des bandas + concert “Le condor” Saint-Rambert-d’Albon

2022-06-11 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-11 23:00:00 23:00:00

Saint-Rambert-d’Albon Drôme Saint-Rambert-d’Albon 6h/18h : marché aux puces 11h : animations et jeux pour les enfants 12h : restauration ( planches, ravioles), 14h : Festival de bandas avec Penas el Paso, Banda los cailletos, Mad sound. 16h : Défilé des classes en 0, 1 et 2. 18h : concert de bandas. Saint-Rambert-d’Albon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Autres Lieu Saint-Rambert-d'Albon Adresse Ville Saint-Rambert-d'Albon lieuville Saint-Rambert-d'Albon Departement Drôme

Saint-Rambert-d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-rambert-dalbon/

Fête des classes et 2ème festival des bandas + concert “Le condor” Saint-Rambert-d’Albon 2022-06-11 was last modified: by Fête des classes et 2ème festival des bandas + concert “Le condor” Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon 11 juin 2022 Drôme Saint-Rambert-d'Albon

Saint-Rambert-d'Albon Drôme