Fête des cidres du Perche AOC Comblot, 30 octobre 2021, Comblot.

Fête des cidres du Perche AOC 2021-10-30 – 2021-10-31

Comblot Orne Comblot

Au programme de la fête des cidres du Perche AOC , plusieurs établissements vous accueille.

Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas Le Theil, 61260 Val au Perche

– Visites guidées et dégustations

– Artisanat, produits fermiers locaux

– Projection du film “Le cidre du Perche hier et aujourd’hui”

– Restauration (crêpes, sandwichs)

La Maison Ferré, Les Mares, 61400 Comblot

– Visites guidées et dégustations

– Pressage au cliquet et grugeoir

– Pressage traditionnel avec presse Sambron, Distillation

– Fabrication de boudin noir au chaudron

– Exposition de matériel traditionnel rural, tir à la carabine

– Jeux en bois, ballade en tracteur dans les vergers

– Crêpes, les délices d’Elisa, bar à cidres, cocktails

– Artisanat et restauration le dimanche

Domaine du Tertre, Le Tertre, 61380 Maheru

– Visites guidées de la Cidrerie et des vergers

– Croqueurs de Pomme des Collines du Perche

– Apiculteur, animation sur la production de miel

– Marché aux producteurs

– Restauration (crêpes, sandwichs)

– Bar à cidres, jus de pomme et jus de poire

Le samedi : 10h à 12h et de 14h à 19h

Le dimanche : de 10h à 18h

+33 2 33 25 29 50

dernière mise à jour : 2021-10-16 par