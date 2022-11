Fête des Chocards Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor De nombreuses animations vous attendent, concerts, fête foraine, expositions, randonnées, spectacles, et bien sûr la ronde des saveurs avec les fameux chocards à déguster sans modérations dans les boulangeries. Vendredi :

A 19h, à la salle des fêtes, concert de Simon McDonnell (folk rock) suivi à 21h du duo Menguy-Berenguer (musiques irlandaises). A partir de 19h30, petite restauration proposée par le comité d’animation avec bien sûr des chocards. Samedi :

A 14h, trois groupes d’ados d’Yff Danse de la Baie présenteront des chorégraphies à la salle des fêtes. Dimanche :

A partir de 8h, vide-greniers à la salle des fêtes. Départ libre de 8h30 à 9h30 des randos pédestres (8,12 et 15 Km) à la salle Triskell. À 11h les Balancières de la Baie et les Enchanteurs animeront le marché (paniers garnis à gagner) esplanade de la mairie. La fête s’achèvera en beauté avec à 15h un concert des Vieilles Canailles (airs traditionnels) à L’Angélus et à 16h le résultat du concours de Chocards. +33 2 96 72 60 33 http://www.animation-yffiniac.com/ Salle des Fêtes 7 Rue des Grèves Yffiniac

