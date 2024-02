Fête des Chiens des Pyrénées Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost, samedi 21 septembre 2024.

Fête des Chiens des Pyrénées Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Pas moins de 300 chiens sont attendus dans la cité thermale pour cette 22ème édition de la Fête des chiens des Pyrénées à Argelès ! Un programme de festivités bien denses et des concours nationaux et internationaux. Rendez-vous incontournable des amateurs des chiens des Pyrénées du monde entier, la Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens.

Au programme

Samedi 21 septembre Nationale d’élevage, Exposition championnat de beauté des races pyrénéennes, avec en fin de journée la parade des chiens vers le centre-ville.

Dimanche 22 septembre Nationale d’élevage, qui se clôturera par un Ring d’honneur avec défilé, et la désignation du meilleur sujet de chaque race.

Journées Européennes du Patrimoine tout le week-end, expositions et salon du livre par la Société d’Etude des Sept Vallées (sous chapiteau).

Restauration sur place les 3 jours assurée par la Confrérie de la Garbure et Mr Vagabond (Casino). Marché gourmand (sandwichs) et artisanal. Et pour les enfants maquillage et châteaux gonflables. EUR.

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

